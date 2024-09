Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Radfahrer bei Vorfahrtsmissachtung verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Dienstagvormittag (27.08.2024) wurde ein 35-jähriger Radfahrer auf der Luisenstraße in Bonn-Kessenich verletzt, nachdem eine bislang unbekannte Autofahrerin ihm die Vorfahrt genommen haben soll. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die einen Toyota Aygo eines mobilen Pflegedienstes fuhr, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zur Unfallzeit gegen 10:45 Uhr befuhr der 35-Jährige mit seinem Fahrrad die Heinrich-Körner-Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Luisenstraße abzubiegen. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Luisenstraße in Richtung Argelanderstraße, ohne dem Radfahrer an der Einmündung Heinrich-Körner-Straße/Luisenstraße die Vorfahrt zu gewähren.

Dadurch musste der 35-Jährige ausweichen, stürzte mit seinem Fahrrad über den Bordstein und wurde leicht verletzt. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Eine bislang unbekannte Zeugin kam kurz darauf zur Unfallörtlichkeit und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mannes. Dieser konnte die Unfallverursacherin bislang als etwa 55- bis 60-jährige Frau mit grauem Kurzhaarschnitt beschreiben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet nun insbesondere um die Kontaktaufnahme durch die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu der flüchtigen Fahrzeugführerin geben können. Diese werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell