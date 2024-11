Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Schockanruf - Falsche Polizeibeamte erbeuten einen hohen Geldbetrag

Kreis Pinneberg (ots)

In den vergangenen Tagen ist er erneut zu Schockanrufen im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg gekommen.

Am Donnerstag (14.11.2024) ist es im Kreis Pinneberg zu einer Tat gekommen, bei der die Geschädigten einen fünfstelligen Kautionsbetrag übergeben haben.

In diesem Fall gab sich der Anrufer am Telefon als Polizeibeamter aus und berichtete, dass die Tochter in einen Unfall verwickelt und daraufhin durch die Polizei festgenommen worden sei. Zur Abwendung einer Freiheitsstrafe verlange die Staatsanwaltschaft die Übergabe einer Kautionssumme, die im weiteren Verlauf dann ausgehändigt wurde.

Der Polizei liegt ein Hinweis vor, dass am Donnerstag, 14.11.2024, 12:30 Uhr ein grauer Pkw mit polnischen Kennzeichen im Bereich der Straße "Im Dorf" in Lutzhorn gesichtet wurde.

Ob dieser Pkw mit den Schockanrufen in Verbindung zu bringen ist, ist aktuell noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personen, die diesen Pkw gesehen oder sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugführern geben können, werden gebeten ihre Beobachtungen und Hinweise der Polizei unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 mitteilen.

Vor dem aktuellen Hintergrund warnt die Polizei zum wiederholten Male vor betrügerischen Anrufen.

Derartige Anrufe sind ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen immer wieder mittels dieser Masche an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen.

Der Fantasie der Betrüger sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe. Oftmals verfügen die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsichern die Bürgerinnen und Bürger dadurch enorm. Die Zielrichtung ist dabei immer dieselbe. Die "Opfer" sollen Bargeld besorgen und es den Betrügern aushändigen.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.

Tipps für Ihre Sicherheit

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste.

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

sowie der Internetpräsenz der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

unmittelbar zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell