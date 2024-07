POL-NOM: Nach Unfall verletzt ins Krankenhaus

Einbeck (ots) - Einbeck (loc) In der Nacht vom 05.07. auf den 06.07.2024, zwischen 21:15 Uhr und 06:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter ein Pedelec in Einbeck. In der Gegend "Über den sieben Gärten" hatte der 33-jährige Geschädigte das Pedelec am Abend vor seinem Urlaubsantritt am Fahrradträger seines Kraftfahrzeuges angeschlossen. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Orbea, Modell Rise M15. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. ...

mehr