POL-HRO: Einbruch in Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt in gleich mehreren Fällen gegen einen 34-jährigen Deutschen. Gegen 20:30 Uhr des gestrigen Sonntags informierte der Wachdienst einer Notübernachtungsunterkunft in der Rostocker Innenstadt die Polizei über einen Mann, der in den dortigen Räumlichkeiten randalierte und die anwesenden Mitbewohner sowie weitere Passanten bedrohte. Die alarmierten Polizeibeamten ...

