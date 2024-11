Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit zwei Leitverletzten und hohem Sachschaden in Neuhof

Fulda (ots)

Neuhof. Am Dienstag (26.11.) um 07.20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kalbacher mit seinem Porsche die Kalbacher Straße in Richtung Ortskern und setzte nach derzeitigen Erkenntnissen in Höhe der Straße am Hallegraben zu einem Überholvorgang an. Beim Überholen stieß der Fahrer allerdings mit einem geparkten Octavia auf der gegenüberliegenden Straßenseite zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Porsche und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch die Feuerwehr wurden die beiden Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug befreit. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Fulda zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Der Porsche musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kalbacher Straße voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 54.000 Euro geschätzt.

