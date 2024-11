LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

Erfurt (ots) - Samstagabend gegen 21:30 Uhr erstattete ein Erfurter Anzeige bei der Polizei. Kurz zuvor waren Unbekannte in sein Auto eingebrochen. Dieses hatte er gegen 19:00 Uhr in einem Parkhaus in der Erfurter Innenstadt abgestellt. Anschließend zerstörten die Täter eine Fensterscheibe des BMW und stahlen aus dem Innenraum zwei Reisetaschen mit Radsportbekleidung und Bargeld. Mit ihrer Beute im Wert von etwa 1.500 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Am ...

mehr