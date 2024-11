Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden schlug eine Alarmanlage in der Nacht zu Sonntag Einbrecher in die Flucht. Über ein Fenster auf der Gebäuderückseite einer Apotheke brachen die Täter kurz vor 01:00 Uhr in die Innenräume ein. Dabei stießen sie ein Münzzählgerät vom Tisch und lösten so vermutlich den Alarm aus. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie hinterließen dabei Schäden von etwa 1.000 Euro. Kurze Zeit später wurde die Polizei informiert, welche vor Ort Spuren sicherte und nach den Tätern fahndete - bislang jedoch ohne Erfolg. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell