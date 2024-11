Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen wurden Anwohner der Lilo-Herrmann-Straße in Erfurt durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein Unbekannter hatte sich gegen 07:00 Uhr an dem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Vermutlich mit einem Böller sprengte er den Automaten. Durch die Detonation gelangte der Täter an den Inhalt und stahl Zigarettenpackungen und Bargeld in unbekannter Höhe. Am Automaten entstanden Schäden von etwa 3.500 Euro. Anwohner hörten die Sprengung und informierten die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Täter bisher jede Spur. (SE)

