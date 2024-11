Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht unterwegs

Erfurt (ots)

In den vergangenen zwei Tagen stellten Beamte des Inspektionsdienstes Süd zum wiederholten Male eine Vielzahl von Fahrzeugführern fest, die ihr Gefährt im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol führten. Die meisten der insgesamt zwölf Verstöße wurden durch den übermäßigen Konsum von Alkohol begangen. "Spitzenreiter" hierbei war ein 25-jähriger Erfurter. Dieser führte sein Vehikel mit 1,47 Promille. Bei vier Fahrzeuglenkern lag die Ursache der Fahruntüchtigkeit am vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. In welcher Art und Weise sich die Fahrzeuglenker in der Folge verantworten müssen, werden die eingeleiteten Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren entscheiden. (TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell