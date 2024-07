Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sievershütten/ L 80 - Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (04.07.2024) ist es um 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 80 in Sievershütten gekommen, in dessen Folge der Fahrzeugführer seinen schweren Verletzungen erlag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache werden von der Polizeistation in Nahe geführt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Motorrad die Kirchstraße aus Richtung Oering kommend in Fahrtrichtung Sievershütten.

In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab, überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen das Ortseingangsschild.

Trotz sofortiger Einleitung der Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer aus dem Kreis Segeberg an der Unfallstelle.

Die Unfallstelle blieb am gestrigen Abend für die Bergung und Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04535 - 439995 - 0 entgegen.

