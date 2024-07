Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Größerer Polizeieinsatz in der Turnstraße

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (04.07.2024) ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Turnstraße in Elmshorn gekommen, nachdem ein Zeuge von Schüssen aus einer Wohnung berichtet hat.

Um 16:56 Uhr ging bei der Elmshorner Polizei telefonisch die Meldung ein, dass aus dem Fenster einer Wohnung heraus Schüsse abgegeben worden seien. Der Gefahrenort wurde daraufhin von zahlreichen Polizeikräften umstellt und abgesperrt. Auch die vielbefahrene B 431 musste dazu in Teilbereichen gesperrt werden.

Nachdem die betroffene Wohnung identifiziert werden konnte, wurde diese schließlich von hinzugezogenen Spezialkräften geöffnet und durchsucht. Der angetroffene Anwohner, ein 34-jähriger Elmshorner, konnte dabei widerstandlos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe auf.

Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Sein Motiv und andere Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Bestandteil der anstehenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell