POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Erneute Komplettentwendung eines Kraftfahrzeugs - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03./04.07.2024) ist es in Henstedt-Ulzburg erneut zu einer Komplettentwendung eines Fahrzeugs gekommen.

In diesem Fall verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bisher nicht bekannte Weise Zugriff auf einen weißen VW Multivan mit getönten Scheiben und dem Baujahr 2017, der zuvor am Straßenrand Am Heidberg abgestellt wurde.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde das Fahrzeug mit HH-Kennzeichen am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr noch am Abstellort gesehen. Am folgenden Morgen gegen 08:00 Uhr stellte der Anzeigende die Entwendung fest.

Der Wert des Gebrauchtwagens wird vorläufig auf ungefähr 35.000 Euro geschätzt.

Die bisherigen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des VW Busses.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 5- führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Wer hat in Tatortnähe verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

