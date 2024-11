Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter der Einwirkung von Alkohol

Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter der Einwirkung von Alkohol und mit hohem Sachschaden kam es am 24.11.2024 um 00:50 Uhr im Landkreis Sömmerda. Der 26- Jährige Fahrer eines BMW befuhr die Straße Vor dem Frischen Tore in Schloßvippach aus Richtung Sprötau kommend. Auf Höhe der Hausnummer 9A kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der angrenzenden Grundstücksmauer. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab 1,76 Promille. Weiter wurde bekannt, dass sich einer der Mitfahrer beim Aufprall auf die Lippe gebissen hatte. Die Wunde wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen versorgt. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an der Mauer wird auf mindestens 10.000Euro geschätzt. Durch die Vielzahl der durchgeführten Maßnahmen (Verkehrsunfallaufnahme, Durchführung einer Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins usw.), die kurzzeitige Vollsperrung der Straße und das Warten auf den Abschleppdienst waren drei Streifenwagen der Polizei Sömmerda im Einsatz gebunden. (CB)

