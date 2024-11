Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Trickbetrug

Sömmerda (ots)

Am Abend des 22.11. gegen 18:45 Uhr kam es erneut zu einem versuchten Telefontrickbetrug in der Ortslage Sömmerda. Eine 84-Jährige erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, welcher von mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtete und die Sicherung von ihrem Hab- und Gut anbot. Die pfiffige Sömmerdaerin durchschaute den Trick sofort und beendete das Gespräch. Sind Sie sensibel bei sogenannten Schockanrufen (Unglücksfall eines Familienangehörigen und der Hinterlegung einer Kaution), der Whatsapp- Masche (Familienmitglied hat angeblich eine neue Rufnummer und bittet in der Folge eine offene Rechnung zu zahlen), der oben beschriebenen Einbruchs- Masche oder sonstigen Trickversuchen. Beenden Sie umgehend das Gespräch und bringen derartiger Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige. (CB)

