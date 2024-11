Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet fern der Fahrbahn

Erfurt (ots)

Hilfe anderer Art erhoffte sich am Freitagabend ein 35-jähriger Audifahrer, der kurz zuvor vermeintlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte. Dies hatte für ihn die Folge, dass er in einem Wendehammer am Urbicher Kreuz von der Fahrbahn abkam und erst durch den dortigen Pflanzenwuchs zum Stehen gebracht wurde. Statt des durch ihn angeforderten Abschleppunternehmens erschienen jedoch Beamte des Polizeireviers Erfurt-Süd vor Ort und stellten die Ursache der Pedalverwechslung zügig fest. Diese lag augenscheinlich im übermäßigen Genuss alkoholischer Getränke sowie anderer berauschender Mittel. Entsprechend musste der glücklicherweise unverletzt gebliebene Erfurter eine Blutprobe abgeben, während sein erheblich beschädigter Audi geborgen und abgeschleppt wurde. Eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. (AS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell