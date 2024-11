Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagenaufbruch

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 21.11. auf den 22.11.2024 zerstörten unbekannte Täter das Tor einer auf einem Gartengrundstück in Weißensee befindlichen Garage. In der Folge wurden darin befindliche motorisierte Gartengeräte im Wert von ca. 2900 Euro entwendet und mit einem Fahrzeug abtransportiert. Dies konnte auf Grund von aufgefundenen Reifenspuren rekonstruiert werden. Der Sachschaden am Blechtor der Garage beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (CB)

