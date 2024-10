Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall am Zebrastreifen - Vierjähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Fahrerin eines VW war am Montag (14.10.2024) an der Straße Am Hauptbahnhof bei einem Verkehrsunfall beteiligt, und ist davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine 34 Jahre alte Frau ging gegen 14.15 Uhr mit ihrem Kinderwagen, in dem sich ihr vierjähriger Sohn befand, die Straße Am Hauptbahnhof entlang. Als sie an einem Zebrastreifen die Straße überquerte, näherte sich ein dunkler VW mit Erbacher Kennzeichen (ERB). Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog die Frau den Kinderwagen ruckartig zurück, wodurch das Kind aus dem Kinderwagen fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des VW stieg kurz aus, fuhr aber dann weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Frau war zirka 20 Jahre alt und hatte lange, glatte, schwarze Haare. Zudem trug sie eine große Brille. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

