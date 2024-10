Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (14.10.2024) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen E-Scooter in der Seelbergstraße gestohlen zu haben. Die 50-jährige Besitzerin schloss den Roller gegen 12.00 Uhr an einem Fahrradständer an. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Noch am selben Tag stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle zwei Männer mit dem E-Scooter fest. Die Beamten nahmen einen der Beiden, einen 21 Jahre alten Mann daraufhin vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Sein mutmaßlicher Komplize flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Rotebühlplatz. Der Unbekannte war etwa 20 Jahre alt und trug eine schwarze Jogginghose sowie einen dunklen Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell