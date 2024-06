POL-MK: Gegenstände auf die Autobahn geworfen

Iserlohn (ots) - Nach einem längeren Gespräch an der Unnaer Straße mit einer angeblichen Obdachlosen hat eine mitfühlende 28-Jährige die Unbekannte am Ende kurz umarmt und ist weiter gegangen. Zu Hause stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in der offenen Jackentasche steckte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. In der Nacht zum Montag wurde in einem Mehrfamilienhaus am Schützenhof ein E-Scooter ...

mehr