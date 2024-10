Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Arbeitsunfall verstorben

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Montagmittag (14.10.2024) bei einem Arbeitsunfall an der Oberen Waiblinger Straße tödlich verunglückt. Der Mann führte gegen 12.55 Uhr Arbeiten auf einem Gerüst an einem Mehrfamilienhaus durch, als er aus bislang ungeklärter Ursache in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

