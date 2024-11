Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahranfänger und Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Sömmerda (ots)

Von Freitag, den 22.11. auf Samstag, den 23.11.2024, fand im Club "La Rouge" in der Ortslage Kindelbrück eine Tanzveranstaltung statt. Hier kontrollierten Beamten den Ab- und Anreiseverkehr und führten Verkehrskontrollen durch. Gegen 03:00 Uhr wurde hierbei ein 20-Jähriger Kraftfahrzeugführer kontrolliert, welcher unter der Wirkung von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,34Promille. Auf Grund der 0,00 Promille-Grenze für Fahranfänger wurde der Kindelbrücker zur Polizeidienststelle Sömmerda verbracht und mit ihm eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese hatte am Ende einen Wert von 0,36 Promille als Ergebnis. Der junge Fahrer muss jetzt mit einem Bußgeldbescheid wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz rechnen. Weiterhin wird die Fahrt eine medizinisch- psychologische Untersuchung (MPU) nach sich ziehen. Des Weiteren wurde am Samstagabend gegen 19:00 Uhr auf dem REWE- Parkplatz in Sömmerda ein Fahrradfahrer kontrolliert. Der Sömmerdaer erreichte einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille. Mit dem 36- Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt für ein paar Stunden untersagt. Auf dem Fahrrad wurde durch den Gesetzesgeber die absolute Fahruntauglichkeit ab 1,60 Promille festgelegt. Dies gilt jedoch nur, wenn man keine Ausfallerscheinungen hat. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell