Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger unterwegs

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 24.11.2024 informierte ein Bewohner des Erfurter Ringelberges die Polizei über einen Einbruch in dessen Garage. Der Anwohner hatte den Täter während der Tathandlung kurzzeitig im Blick und telefonierte parallel mit der Polizei. Der bisher unbekannte Dieb begab sich in die unverschlossene Garage des 68-jährigen Hausbewohners, entwendete dort zunächst diverses Beutegut aus einem Regal und begab sich danach ein zweites Mal in die Garage. Dabei entwendete er weiteres Beutegut aus dem unverschlossenen Pkw des 68-Jährigen sowie zwei hochwertige Fahrräder im Wert von ca. 4000 Euro. Als der Täter schließlich die Flucht antrat, wurde er durch den Hausbewohner erwischt. Dieser nahm fußläufig die Verfolgung auf, brach diese aber nach kurzer Zeit ab. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem abgängigen Dieb kam auch ein Personenspürhund zum Einsatz. Dennoch blieb die Fahndung bisher erfolglos. Aufgrund des Tathergangs und dem Beutegut kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere Täter agierten. Die Kriminalpolizei Erfurt übernahm die Ermittlung am Tatort. (HV)

