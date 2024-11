POL-HA: Helfer angespuckt

Hagen-Haspe (ots) - Auf der Kölner Straße übersah ein Hagener am Donnerstag (28.11.) gegen 18.50 Uhr beim Wenden ein anderes Auto. Der 47-Jährige stand mit seinem Skoda am Seitenrand. Er habe seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen wollen. Der Mann gab an, sich mehrfach vergewissert zu haben, dass sich kein Fahrzeug auf den Fahrspuren befindet. Dabei bemerkte er nicht, dass ein Mercedes in Richtung Gevelsberg ...

mehr