POL-HA: Stark alkoholisierte Frau randaliert in der Notaufnahme des Krankenhauses

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizisten nahmen am Samstag (30.11.) eine 46-Jährige in der Grünstraße in Wehringhausen in Gewahrsam. Um 14 Uhr randalierte die Frau in der Notaufnahme des dortigen Krankenhauses. Bei Eintreffen der Polizei saß sie in einem Rollstuhl und schlug mit den Armen um sich. Darüber hinaus trat sie mit den Beinen gegen den Rollstuhl. Die Mitarbeiter des Krankenhauses gaben an, dass die 46-Jährige durch einen Rettungswagen eingeliefert worden sei. Zuvor hätten Passanten sie in einem Hausflur liegend festgestellt. Eine Behandlung lehnte die Frau jedoch ab, anschließend randalierte sie und kam der Aufforderung, sich zu beruhigen, nicht nach. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sie sich aggressiv. Sie musste im weiteren Verlauf um Schutz der eigenen Person sowie zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 2,8 Promille. (arn)

