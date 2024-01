Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut Zigarettenautomat gesprengt

Bild-Infos

Download

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt kam es in der Silvesternacht zu einer erneuten Sprengung eines Zigarettenautomaten. Die Täter hatten sich unbemerkt dem Automaten genähert und sprengten diesen in die Luft. Bei der Detonation wurde der Tabakautomat komplett zerstört. Die Diebe stahlen den gesamten Inhalt und machten sich aus dem Staub. Dienstagabend bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt den in Einzelteile zerlegten Automaten. Wieviel Bargeld und Zigaretten die Täter erbeuteten ist Teil der weiteren Ermittlungen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell