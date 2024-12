POL-NOM: Stromverteilerkasten beschädigt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Haydnstraße, Samstag, 30.11.2024, 18.05 Uhr NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend wurde in der Haydenstraße ein geparkter Transporter mit Möbelstücken beladen. Das am Hang stehende und offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesicherte Fahrzeug setzte sich plötzlich in Bewegung. Hierdurch wurden drei Personen zwischen dem Transporter und einem dahinter geparkten Pkw eingeklemmt und ...

mehr