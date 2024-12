Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrfacher Diebstahl

Uslar (ots)

Uslar, Wiesenstraße, Sonnabend, 30.11.2024, 09.30 Uhr - 12.10 Uhr

USLAR - Ladendieb gestellt

Ein 20-jähriger Beschuldigter aus Uslar steht im Verdacht mehrere Diebstähle in unterschiedlichen Filialen in der Wiesenstraße begangen zu haben. Als der Beschuldigte in einem Verbrauchermarkt versuchte den Kassenbereich zu passieren ohne die mitgeführten Waren zu bezahlen wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten weitere Artikel im Wert von ca. 270 Euro aufgefunden werden, die nicht zum Sortiment des Marktes passten und nachweislich aus anderen Filialen entwendet wurden. Gegen den Beschuldigten wird wegen mehrfachen Diebstahls Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell