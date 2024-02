POL-HRO: Kontrolle in Rostock - Ergebnisse der themenorientierten Verkehrskontrolle

Rostock (ots) - Ein 10-jähriger Junge ist am Mittwochnachmittag, 31.01.2024, bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17:33 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Dorothea-Erxleben-Straße in der Rostocker Südstadt. Der 10- Jährige wurde von einem Auto erfasst, nachdem er aus einem Bus gestiegen war und hinter diesem die Straße überqueren wollte. Das Kind ...

