Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch und Sachbeschädigung an AWO-Einrichtung: Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Zwischen Freitagabend bis Samstagmorgen drangen Unbekannte in eine AWO-Einrichtung in der Friedrich-Fröbel-Straße in Rudolstadt ein. Mutmaßlich durch Einschlagen einer Fensterscheibe drangen der/ die Täter ins Gebäude ein und stahlen technische Geräte wie Laptops sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Weiterhin wurde die Hausfassade beschmiert. In Summe entstand durch die Einbruchspuren sowie Schmierereien Sachschaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0277596 an die Saalfelder Polizei.

