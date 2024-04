Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Farbschmierereien an Firmenfassade/ Zeugen gesucht

Michelstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochabend (2.4-3.4.) beschmierten bislang unbekannte Täter eine Firmenfassade. In der Bahnhofstraße konnten verschiedene Symbole und Schriften in schwarzer- und blauer Farbe festgestellt werden. Die vorläufige Schadenssumme beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 9530 zu melden.

Ein möglicher Tatzusammenhang zu Farbschmierereien in Erbach kann nicht ausgeschlossen werden. (wir haben berichtet) Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5749738

