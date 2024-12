Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 3 verletzte Personen durch wegrollenden Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Haydnstraße, Samstag, 30.11.2024, 18.05 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend wurde in der Haydenstraße ein geparkter Transporter mit Möbelstücken beladen. Das am Hang stehende und offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesicherte Fahrzeug setzte sich plötzlich in Bewegung. Hierdurch wurden drei Personen zwischen dem Transporter und einem dahinter geparkten Pkw eingeklemmt und leicht verletzt.

Bei den drei Verletzten handelt es sich um einen 49-jährigen Northeimer, eine 34-jährige Northeimerin sowie einen 42-jährigen aus Hattorf.

Der 49-jährige wurde mit einer Beinverletzung mittels Rtw zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell