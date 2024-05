Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Meppen (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen dem 8. Mai 13.00 Uhr und 10. Mai 6.15 Uhr gewaltsam Zutritt zum MDK in der Straße Esterfelder Stiege. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Der Schaden wird derzeit bereits auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

