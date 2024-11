Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis Pkw geführt

Einbeck (ots)

Einbeck - 37574 Einbeck, Berliner Straße, 29.11.2024, 22:25 Uhr

Am Freitag, dem 29.11.2024 kontrollierten die Beamten des PK Einbeck einen 28-jährigen PKW-Fahrer in der Berliner Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der in Dassel lebende Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung der Polizisten.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet(nol).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell