POL-LWL: Alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfällen

Godern (ots) - Bei einem Brand eines Nebengebäudes entstand am Mittwochmorgen in Gneven bei Godern ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand gegen 08:00 Uhr am Mittwoch von den Besitzern entdeckt, die sich alle im daneben befindlichen Wohngebäude befanden. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus verhindern. Beim Nebengebäude ...

