Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebe stehlen Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus

Wittenburg (ots)

Aus einem unverschlossenen Einfamilienhaus in Wittenburg sollen unbekannte Täter am Mittwochvormittag Bargeld und Schuck entwendet haben. Nach Angaben der 81-jährigen Hausbesitzerin sollen die Täter in der Zeit zwischen 10:00 bis 12:00 Uhr über eine nicht verschlossene Garagentür unbemerkt Zutritt zum Gebäude erlangt haben, als die 81-Jährige mit Gartenarbeit abgelenkt war. Erst später bemerkte das Opfer das Fehlen von Bargeld und EC-Karten aus ihrer Handtasche sowie von Ketten und Ringe aus einem Schlafzimmer. Insgesamt soll sich der Stehlschaden auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Helmer Weg gesehen hat, oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hagenow (03883-6310).

