Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen ist am Donnerstagabend, 20. Februar 2025, ein 34-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der 34-Jährige aus Essen wollte gegen 19.15 Uhr zu Fuß die Steeler Straße an der Kreuzung Achternbergstraße in Laufrichtung Mechtenbergstraße überqueren. In diesem Moment kollidierte der Fußgänger mit dem Wagen eines 20 Jahre alten Gelsenkircheners. Aus welcher Richtung sein Fahrzeug kam, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach erster medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Unfallursache dauern an. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit Hinweisen beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6252 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

