Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Attendorn (ots)

Am 29.09.2024, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Biggeseestraße (K17) in 57439 Attendorn-Bremge.

Der 56-jährige-Motorradfahrer war mit seinem Krad, aus Richtung Helden kommend, in Fahrtrichtung Olpe unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdhügel. Durch den Unfall zog sich der Fahrer nach ersten erfolgten Untersuchungen schwere Verletzungen zu und wurde mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Ein besonderes Unfallaufnahmeteam befindet sich auf dem Weg zur Unfallrekonstruktion. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die K17 noch immer in diesem Bereich voll gesperrt, wird jedoch zeitnah wieder für den Verkehr frei gegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell