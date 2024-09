Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Kirchhundem (ots)

Am Donnerstag (26.09.2024) kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich "Hundemstraße/Am Alten Hammer". Als eine 52-jährige Autofahrerin hier verkehrsbedingt halten musste, prallte nach derzeitigem Kenntnisstand eine hinter ihr fahrende 34-Jährige mit ihrem Auto auf deren Fahrzeugheck. Statt sich jedoch vor Ort um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte die 34-Jährige die Fahrt ohne weiteres fort. Im Rahmen einer Fahndung konnte sie wenig später im Bereich Marmecke angetroffen werden. Während der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei der 34-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall wurde die 52-jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich.

