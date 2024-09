Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer gestürzt - Rollerfahrer flüchtig

Drolshagen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Mittwoch (18.09.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen Hützemert und Wegeringhausen. Ein 81-Jähriger war an diesem Tag gegen 16:15 Uhr mit einem Rennrad im dortigen Fahrradtunnel unterwegs. Als ihm zwei Kleinkrafträder entgegenkamen, musste der 81-jährige mit seinem Rad ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Die beiden Kleinkrafträder entfernten sich anschließend ohne weiteres in Richtung Hützemert vom Unfallort. Der Fahrradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht. Sein Rennrad wurde beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich bei den flüchtigen Fahrern um männliche Jugendliche gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

