Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Notbremsung eines Busses - 86-jähriger Fahrgast verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt im Fall eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, 20. Februar 2025, um 8 Uhr morgens im Kreuzungsbereich Kirchstraße und Ringstraße im Ortsteil Altstadt ereignet hat. Die eingesetzten Beamten trafen dort auf einen Busfahrer. Er gab an, mit seinem Linienbus eine Vollbremsung gemacht zu haben, um den Zusammenstoß mit einem Firmenfahrzeug zu vermeiden, das nach seinen Angaben verbotswidrig von der Ringstraße nach links in die Kirchstraße abgebogen sei. Durch die Vollbremsung stürzte ein 86 Jahre alter Mann im Bus und verletzte sich. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Halter des Firmenfahrzeuges, ein 54 Jahre alter Mann aus Bochum, konnte anhand des Kennzeichens ermittelt werden, dass sich der Busfahrer gemerkt hatte. Der Mann gab an, zur fraglichen Zeit an der Unfallstelle gewesen zu sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell