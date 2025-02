Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand eines Mehrfamilienhauses

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen in Brand. Für die Löscharbeiten musste der Strom des Hauses abgestellt werden. Kurzfristig kam es auf Grund von Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

