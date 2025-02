Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber im Einsatz

Aalen (ots)

Mainhardt: Verkehrsunfall auf B14

Am Montagmittag gegen 13:40 Uhr befuhr eine 71-jährige Fahrerin eines Mercedes die B14 von Mainhardt in Richtung Großerlach. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links und in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 36-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr, bremste ab und brachte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Dennoch kollidierte die Mercedes-Fahrerin frontal mit dem Lkw und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und über 30 Einsatzkräften vor Ort war, befreite die Frau aus ihrem Fahrzeug. Anschließend wurde sie schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort waren zudem zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Großerlach, Sulzbach/Murr und Mainhardt im Einsatz. Die B14 musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden und war seit etwa 15:30 Uhr wieder befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell