Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Diebstählen aus Kfz.

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Diebstählen aus Kfz.

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffneten Diebe einen in Gaildorf geparkten Pkw und entwendeten aus diesem Schmuck sowie einen geringen Bargeldbetrag in einer ausländischen Währung. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten in der Nähe des Tatorts zwei Männer angetroffen und kontrolliert werden. Bei diesen wurde das entsprechende Diebesgut aufgefunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der dringende Verdacht, dass die beiden Männer für weitere Diebstähle aus Pkws im Bereich Gaildorf verantwortlich sind. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug, sodass die beiden Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell