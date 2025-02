Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Fußgängerin vs. Pkw, Widerstand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Samstagvormittag gegen 06:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer den Wilhelm-Meister-Weg. An der Kreuzung zum Langen Graben übersah er einen vorfahrtsberechtigten 81-jährigen Dacia-Fahrer, welcher im Langen Graben unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Freitagabend 21 Uhr und Samstagnachmittag 13 Uhr einen Im Lehen geparkten Range Rover und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Michelfeld: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war am Samstagabend gegen 23:55 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Beim Abbiegen in die Bibersfelder Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem an der Einmündung wartenden 27-jährigen VW-Fahrer. Anschließend entfernte sich der 22-Jährige zunächst von der Unfallstelle und kam erst während der Unfallaufnahme wieder an die Örtlichkeit zurück. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde anschließend in eine Klinik verbracht, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Ford-Fahrer die Haller Straße aus Ilshofen in Richtung Crailsheim Innenstadt. Auf der Höhe der Straße "Schanzbuck" kam dieser verkehrsbedingt zum Stehen. Zur selben Zeit befuhr ein 42-jähriger Fiat-Fahrer die Straße am "Schanzbuck" und beabsichtigte in die Haller Straße nach linsk in Richtung Ilshofen abzubiegen. Der 37-Jährige erkannte dies und gab ein Zeichen zum Herausfahren. Da der 42-jährige jedoch zu lange brauchte, entschied sich der Ford-Fahrer weiter zu fahren. Der Fiat Fahrer bemerkte dies nicht, woraufhin es aufgrund von Unachtsamkeit zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 3:20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die K2218 von Crailsheim in Fahrtrichtung Westgartshausen. Währenddessen kam er alleinbeteilitgt nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam in einem Acker schließlich zum Stehen. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste der 23-jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Satteldorf: Fußgängerin vs. Pkw

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr wollte eine 41-jährige Fußgängerin auf der Höhe eines Spielplatzes in der Straße "Stauerring" überqueren, als sie etwa in der Mitte der Fahrbahn mit einem unbekannten Pkw kollidierte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben, welcher kurz nach der Kollision anhielt, jedoch darauf weiter fuhr. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Crailsheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über eine Person, die angeblich mit einem Messer in der Hand in der Wilhelmstraße unterwegs war. Etwa fünf Minuten später traf eine Streife den beschriebenen Mann am Diebsturm an. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Messer um eine Schere handelte. Während der polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der 54-Jährige den Beamten, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Anschließend wurde er in ein Fachklinikum gebracht und medizinisch versorgt.

