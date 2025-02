POL-LDK: + Promillefahrer verunglückt an Haigerer Kreisel + Wohnungseinbruch in Aßlar +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: Am Kreisverkehr Kontrolle verloren -

Am Kreisverkehr der Rodenbacher Straße verunglückte am Sonntagnachmittag ein BMW Fahrer. Der 59-Jährige wollte gegen 14.50 Uhr mit seinem SUV aus dem Kreisverkehr in Richtung Allendorf fahren. Beim Ausfahren verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam rechts von der Fahrbahn ab und kam in der abfallenden Böschung zum Stehen. Er konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und blieb unverletzt. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, ließen ihn den Unfall aufnehmenden Polizisten pusten. Sein Test brachte es 1,97 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dillenburger Dienststelle und die Sicherstellung seines Führerscheins. Die Schäden an seinem BMW schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Auf den in Burbach lebenden Unfallfahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt zu.

Aßlar: Wohnungseinbruch -

Im Zeitraum vom 29.01.2025 (Mittwoch) bis zum 31.01.2025 (Freitag) stiegen Einbrecher in ein Haus in der Gebrüder-Grimm-Straße ein. Zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch und Freitagmorgen, gegen 10.10 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster auf und kletterten ins Haus. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und suchten in den Räumen nach Beute. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 600 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge in der Gebrüder-Grimm-Straße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

