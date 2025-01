POL-LDK: ++ Einbrecher erbeutet Schmuck ++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Bischoffen: Einbrecher erbeutet Schmuck+ Am Donnerstagabend (30.1. 2025) zwischen 17.30 und 21.30 Uhr hebelte ein bislang Unbekannter die Balkontür im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Königsberger Straße in Bischoffen auf. Der Einbrecher entwendete Wertsachen, unter anderem Schmuck, in einem geschätzten Wert von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Herborner Polizei zu wenden (02772 / 47050).

