POL-LDK: ++Rollerfahrer vor Kontrolle geflüchtet+ E-Bike geklaut++

Braunfels: Vor Kontrolle geflüchtet und verunfallt- Am Mittwoch (29.1.2025) gegen 23.30 Uhr beabsichtigten Ordnungshüter der Wetzlarer Polizei, einen Rollerfahrer zu kontrollieren. Von den eindeutigen und mehrfachen Aufforderungen der Polizei, stehen zu bleiben, hielt der Fahrer nicht viel und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei kam der Rollerfahrer von der Straße ab, rutschte gegen einen Zaun und verursachte dadurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in das Unfallgeschehen involviert. Mutmaßlich unverletzt und davon unbeeindruckt setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Auch hier kam er den Aufforderungen der Ordnungshüter, stehenzubleiben, nicht nach und lief in ein nahegelegenes Wohngebiet. Im Bereich Burgsolmser Weg und Deiker Weg verloren die Polizeibeamten den Flüchtigen aus den Augen. Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Rollers war der mutmaßliche Grund der Flucht klar. Die angebrachten Kennzeichen waren nicht auf den zurückgelassenen Roller zugelassen und im Helmfach fanden die Polizeibeamten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie ein Messer. Hinzu kommt der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zeugen, die Hinweise zur geflüchteten Person machen können oder die Person bei der weiteren Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Wetzlarer Polizei zu melden, Tel.: 06441 / 9180.

Wetzlar: Schloss aufgebrochen und E-Bike geklaut- Ein E-Bike im Wert von rund 3.000 Euro ergaunerten bislang unbekannte Fahrraddiebe in Wetzlar. Diese brachen am Mittwochabend (29.1.2025) zwischen 18.30 und 19 Uhr das Fahrradschloss auf und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das E-Bike war vor dem Einkaufszentrum Forum abgestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wetzlarer Polizei telefonisch entgegen (06441 9180).

