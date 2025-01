Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hyundai zerkratzt + Dieb bricht Kasse auf + Renault mit Außenspiegel touchiert + Mitsubishi beschädigt + BMW gestreift +

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Hyundai zerkratzt

Zwischen 08:30 Uhr und 09:45 Uhr zerkratzte am Montag (27.01.2025) in Ehringshausen ein Unbekannter den Lack eines blauen Hyundai Kona. Das Fahrzeug parkte in der Wetzlarer Straße in Höhe der Hausnummer 48. Die Herborner Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 02772 47050.

Herborn: Dieb bricht Kasse auf

Bereits am Freitag, 17.01.2025 kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Discounter im Dill-Center in Herborn. Ein etwa 20 - 30 Jahre alter Mann ging gegen 17:50 Uhr in einem unbeobachteten Moment hinter den Verkaufstresen und brach die Kassenschublade auf. Der Unbekannte steckte mehrere Geldscheine ein und flüchtete aus dem Laden. Hierbei beobachteten ihn andere Kunden. Laut Zeugen sei der Dieb durch den Hinterausgang des Dill-Centers in Richtung der Straße "Am Hintersand" gelaufen. Der Mann sei circa 1,80 m groß. Bekleidet war er mit einem schwarzen Basecap mit weißem Logo, einer blauen Jacke und dunklen Sneakern mit weißer Sohle. Außerdem trug er eine weiße FFP2-Maske. Die Ermittler der Polizeistation Herborn bitten Zeugen, denen der Mann am 17.01.2025 im Dill-Center oder bei seiner Flucht aufgefallen ist und Personen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: Renault mit Außenspiegel touchiert

Eine 42-jährige Frau aus Ahnatal fuhr am Donnerstag (23.01.2025) gegen 13:20 Uhr mit ihrem orangefarbenen Renault Captur auf der Wetzlarer Straße in Dutenhofen in Richtung Wetzlar. Kurz vor dem Ortsausgang kam ihr ein rotes Auto mit hellem Dach entgegen. Der rote Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten. Während die Renault-Fahrerin anhielt, setzte die Person am Steuer des roten Autos ihre Fahrt fort. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Wetzlar suchen Zeugen, die Hinweise auf das rote Fahrzeug geben können (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Mitsubishi beschädigt

In einem Zeitraum von fünf Minuten kam es am Montag (27.01.2025) in der Wetzlarer Sophienstraße zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter zwischen 14:55 Uhr und 15:00 Uhr mit seinem Fahrzeug einen grauen Mitsubishi Eclipse Cross an der Fahrzeugfront. Der Mitsubishi parkte in Höhe des Eingangs der Postbank-Filiale. Die Polizei in Wetzlar nimmt Hinweise auf den Unfallverursacher unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Wetzlar: BMW gestreift

In der Zeit zwischen Sonntag (26.01.2025), 08:00 Uhr und Montag (27.01.2025), 16:20 Uhr streifte in Naunheim ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen schwarzen BMW 520i. Der BMW parkte im genannten Zeitraum in der Wetzlarer Straße in Höhe der Hausnummer 44. Unfallzeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06441 9180 bei der Polizeistation in Wetzlar zu melden.

