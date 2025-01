POL-LDK: Unfall mit geklautem Auto+Einbrecher erbeuten 6000 Euro in Wettbüro+E-Scooter aus Garage geklaut - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Unfall mit geklautem Auto- Am Sonntagmorgen (26.1.2025) wurde die Polizei durch aufmerksame Zeugen über einen mutmaßlichen Autodiebstahl im Bereich Eschenburg-Eibelshausen informiert. Die eintreffenden Ordnungshüter stellten im Bereich des Marktplatzes einen abgestellten blauen Kombi fest, der frische Unfallspuren aufwies. Die zunächst flüchtigen Insassen und Begleiter konnten durch Zeugenhinweise schnell ausfindig gemacht werden. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass mutmaßlich ein 16-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis das Fahrzeug entwendete und anschließend einen Unfall mit Blechschaden verursachte. Der 16-Jährige verfügte über keinen Führerschein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.48 Promille. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen nahmen die Polizeikräfte den Jugendlichen mit auf die Dienststelle. Die Dillenburger Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen nun unter anderem wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und Autodiebstahls. Der am geklauten Auto entstandene Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und weiteren mutmaßlich beteiligten Fahrzeugen und Personen dauern derzeit noch an. Zeugen, die Angaben dazu machen können oder gegen 2.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder anderen beteiligten Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Dillenburger Polizei zu melden, Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Einbrecher erbeuten 6000 Euro in Wettbüro- In der Nacht von Freitag (24.1.2025) auf Samstag (25.1.2025) hebelten bislang Unbekannte die Zugangstür zu einem Wettbüro in Dillenburg auf. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Spielautomaten und erbeuteten circa 6.000 Euro Bargeld. Zeugen, denen zwischen 23 Uhr und 10.25 Uhr in der Herwigstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

Dillenburg: E-Scooter aus Garage geklaut - Zeugen gesucht- Bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage in Dillenburg, in der Straße Im Osterwieschen. Dort entwendeten sie im Zeitraum von Donnerstagmorgen (23.1.2025) bis Samstagmittag (25.1.2025) einen E-Scooter im Wert von 1.300 Euro. Die Dillenburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 02771 9070).

