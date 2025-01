Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: 2-stündige Vollsperrung B255 nach Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz+Wetzlar: Einbrecher in Autowerkstatt eingestiegen-

Dillenburg (ots)

Herborn: 2-stündige Vollsperrung B255 nach Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz- Heute Vormittag (23.1.2025) gegen 10.30 Uhr befuhr eine 59-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 255 aus Herborn kommend in Fahrtrichtung der Autobahn 45, Anschlussstelle Herborn-West. Aus bislang unbekannten Gründen kam die 59-Jährige im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Die Herbornerin war durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte mit einem Schneidgerät aus dem Fahrzeug gerettet werden. Zur weiteren Versorgung brachte ein Rettungshubschrauber die Verunfallte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 59-Jährige trug schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon. Der beteiligte 27-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 25.000 Euro. Die B255 war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Wetzlar: Einbrecher in Autowerkstatt eingestiegen- Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Donnerstagmorgen (23.1.2025) unberechtigt Zugang zu einer Kfz-Werkstatt in Wetzlar und nahm etwa 300 Euro aus der Kasse im Verkaufsraum mit. Der ungebetene Gast floh anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat gegen 4 Uhr in der Hermannsteiner Straße eine Person beobachtet, die wie folgt beschrieben werden kann: männlich, Basecap, dunkle Oberbekleidung, helle Hose und schwarze Schuhe. Hinweise können telefonisch an die Polizei in Wetzlar mitgeteilt werden, Tel.: (06441) 9180.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell